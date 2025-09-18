В Санкт-Петербурге обсудили сотрудничество с Кыргызской Республикой

сегодня в 16:33

Экспертная группа комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудила развитие сотрудничества с Кыргызстаном. В ближайшее время в Бишкеке откроют информационно-деловой центр российского города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Опыт показал, что технические аспекты организации таких площадок — наличие принимающей стороны, офисного помещения и юридического адреса — являются решаемыми задачами, однако ключевое значение имеет разработка дорожной карты сотрудничества», — сказал председатель профильной комиссии по инвестициям Дмитрий Панов.

По его словам, подобный комплексный подход гарантирует постоянное участие предпринимательского сектора и ощутимые результаты, достигаемые благодаря работе центра инновационного развития.

В перспективе будущий центр сможет ориентироваться на приоритетные отрасли сотрудничества, такие как текстильная промышленность, пищевое производство, сфера туризма и транспортно-логистический комплекс.

