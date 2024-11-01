В розничной торговле Орехово-Зуева создано более 130 рабочих с января

Розничная торговля является важным сегментом экономики, ее развитие стимулирует экономический рост и развитие региона. С каждым годом открывается все больше магазинов, расширяются торговые сети, что дает возможность населению Подмосковья выбирать из широкого ассортимента товаров и услуг. Так, с начала года в розничной торговле Орехово-Зуевского округа было создано более 130 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что в округе введено в эксплуатацию 8 344 тысяч кв. метров площадей стационарных предприятий розничной торговли. Также за 9 месяцев этого года открылось 8 сетевых магазинов. Среди них: «В1-Первый выбор» «Светофор», «Мясницкий ряд», «Монетка» и «Ярче». Общая площадь данных торговых объектов составила 3 320 тысяч кв. метров, создано 49 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.