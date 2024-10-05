В Ростове обсудили отечественные и мировые тренды в машиностроении и малой энергетике

В Ярославской области обсудили отечественные и мировые тренды в машиностроении и малой энергетике, сообщает пресс-служба ПСМ.

Ежегодное мероприятие собрало вместе представителей более 120 компаний из ключевых отраслей страны — от добычи золота до строительства центров обработки данных — для открытого диалога на тему малой энергетики.

Основной повесткой традиционно стали автономные источники электроснабжения — дизельные и газовые электростанции. Оборудование применяется для основного и резервного питания месторождений, заводов, электрических подстанций, и других объектов критической значимости по всей России. Участники обсудили импорт комплектующих под действием санкций, в частности, опыт применения двигателей китайского производства. Бизнес с Китаем стал одной из самых ярких тем форума, затронувшей не только юридические, но и этические вопросы о менталитете партнеров из Поднебесной.

Спикеры представили проекты систем генерации и распределения электричества для объектов федерального значения: от первой атомной электростанции малой мощности в Арктике до крупнейшего арктического завода по производству сжиженного природного газа. Помимо вопросов проектирования, производства и эксплуатации, участники форума говорили о путях выхода из кадрового дефицита, кейсах промышленного дизайна, а также о строительстве новых заводов.

Площадка Машиностроительного форума собрала представителей крупнейших компаний России: НОВАТЭК, Роснефть, АЛРОСА, Северсталь, Нордголд, Россети, МТС, Ростелеком, и других. Но статус международного форум получил, благодаря вниманию ключевых производителей энергетического оборудования Китая — компаний «Yuchai Power», «Weichai Power» и «EvoTec Power Generation».

Также участники смогли увидеть производство электростанций вживую: во время форума в действующих цехах продолжалась работа. В ПСМ Прайм были представлены высоковольтные дизельные электростанции высокой единичной мощности — от 1,4 до 2,4 МВт — на базе двигателей Cummins, MTU, Baudouin и Mitsubishi.

«За 19 лет существования компания ПСМ реализовала проекты энергоцентров на 1900 МВт суммарной отгруженной мощности. Инжиниринг и производство — это основа, но для нас крайне важен опыт эксплуатации оборудования. Именно поэтому мы организуем форум — чтобы слышать тех, кто работает с нашим продуктом, и становиться лучше. Вторая очередь завода ПСМ Прайм позволит нам нарастить объем производства, чтобы достойно отвечать спросу на энергетическое оборудование. У нас в планах строительство еще трех новых заводских корпусов», — рассказал генеральный директор ПСМ Андрей Медведев.