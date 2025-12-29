В Россию привлекают рабочих из Индии на фоне нехватки кадров

В связи с увеличением потребности в квалифицированных кадрах, таких как сварщики, швеи, столяры и арматурщики, российские работодатели активно привлекают специалистов из Индии. Это стало возможным после подписания межгосударственного соглашения о трудовой мобильности, сообщает РБК .

В настоящее время наблюдается тенденция роста миграции индийских рабочих в Россию, где возник острый дефицит в вышеуказанных профессиях. Рекрутинговые организации за пределами Индии констатируют увеличение спроса на индийскую рабочую силу более чем на 60% за последние годы. Ожидается дальнейший рост данной тенденции, особенно после договоренностей между Индией и Россией об улучшении условий для трудовой миграции. Соответствующий меморандум был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию в начале декабря.

Соучредитель и управляющий директор Globeskills International Сиддхартха Маллик, которая специализируется на подборе персонала за рубежом, подчеркнул, что российские предприятия нуждаются в разнообразных квалифицированных специалистах.

Наибольший спрос наблюдается на швей, столяров, арматурщиков, сварщиков и представителей других рабочих профессий. Он также отметил, что спрос на сварщиков увеличился с 300 человек в год в период с 2018 по 2020 год до 500 человек в настоящее время.

Кадровые агентства успешно используют ситуацию с нехваткой кадров в России. Они занимаются поиском подходящих кандидатов в различных штатах Индии, при этом большинство работников приезжает из Западной Бенгалии, Андхра-Прадеша, Бихара и Тамил Наду. Индийские рабочие в России зарабатывают не менее 50 000 рупий в месяц (43 000 рублей), что значительно превышает их доходы на родине. Кроме того, российские работодатели обеспечивают их питанием и проживанием.

В 2024 году граждане Индии впервые заняли второе место по количеству полученных разрешений на трудовую деятельность в России, уступив лишь гражданам Китая. Незадолго до этого посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что в России работает около 70–80 тысяч индийских граждан.

