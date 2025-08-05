В России запретили ввоз коз и овец из Болгарии и Румынии

Россельхознадзор со вторника ввел запрет на ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии, такое решение принято из-за вспышек оспы этих сельхозживотных в указанных странах, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, запрещено ввозить в РФ иных восприимчивых животных и подконтрольных госветнадзору товаров. Это касается продукции, полученной из мяса овец и коз, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения и т. д.

По информации Всемирной организации здоровья животных, в Болгарии с 20 июля этого года подтверждено 11 очагов оспы овец и коз, в Румынии с 17 июля — семь.

При этом сведения о мерах, которые были приняты ветслужбами этих европейских стран по предупреждению распространения и ликвидации заболевания, в Россельхознадзор не поступали.