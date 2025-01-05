В России возможен резкий рост цен из-за перегрева экономики в 2025 году

В интервью РБК проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев заявил, в этом году в стране может произойти implosion (взрыв, обращенный внутрь) из-за перегрева экономики.

«С одной стороны, ЦБ борется с инфляцией, и достаточно успешно. С другой стороны, эта борьба — повышение ставки, которая душит кредитование и не создает предпосылок роста в „мирной“ части экономики», — отметил эксперт.

По его мнению, часть ВПК замещает «мирную», так как для кредитования первой «средства найдут» — за счет ФНБ, или экспортных поступлений, или повышения налогов.

Но вопрос о том, какой из этой ситуации выход, он заявил, что за подобным перегревом всегда следует рецессия.