В России ужесточили условия выдачи микрозаймов: что изменилось

Изменения будут внедряться поэтапно и направлены на снижение закредитованности населения. Пономарев пояснил, что закон ограничит возможность брать несколько микрозаймов одновременно и уменьшит максимальную переплату по ним. По его словам, с 1 апреля 2026 года максимальная переплата по потребительским займам снизится со 130% до 100% годовых. Например, если заемщик взял 10 тысяч рублей и не вернул вовремя, то по новым правилам он будет обязан вернуть не более 20 тысяч рублей.

С 1 октября 2026 года россияне смогут иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый. А с 1 апреля 2027 года разрешено будет оформить только один такой заем с полной стоимостью более 100% годовых. Эти меры, по словам эксперта, направлены на борьбу с так называемыми «цепочками займов», когда человек берет новый заем для погашения предыдущего.

Также с 2027 года вводится трехдневный «период охлаждения» между погашением старого займа и получением нового. Эта мера позволит заемщикам обдумать необходимость нового кредита и снизить риск попадания в долговую ловушку.

Пономарев отметил, что новые правила в основном затронут небольшие займы до зарплаты, которые обычно выдаются на срок до 30 дней и суммой до 30 тысяч рублей.

