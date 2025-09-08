В России с 2026 года запретят сидр не из яблок

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, запрещающие производить и регистрировать сидры на основе фруктовых соков, кроме яблочного, сообщает Bloomberg .

Таким образом, под ограничение попадают популярные вишневые, грушевые, ягодные и другие фруктовые вариации напитка.

Решение направлено на закрытие правовых лазеек, позволявших производителям обходить регулирование алкогольного рынка через регистрацию продукции под видом сидра, хотя ранее ГОСТ допускал использование различных фруктовых основ. Исключение сохранено только для классического яблочного сидра, который исторически считается эталонной категорией.

Власти отмечают, что мера поможет унифицировать стандарты качества и пресечь выпуск суррогатной продукции, которая маскировалась под легальный алкоголь. Производителям, специализирующимся на неяблочных сидрах, придется либо переориентироваться на другие категории напитков (например, фруктовые вина или коктейли), либо адаптировать рецептуры под новые требования.