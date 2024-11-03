В России не считают нужным вводить предельные цены на продукты в рознице

Власти РФ не считают целесообразным вводить «сверху» предельные розничные цены или наценки на социально значимые продукты питания, которые находятся сейчас в зоне риска по динамике удорожания, сообщает «Интерфакс» .

Такой позиции по этому вопросу придерживаются Минсельхоз, Минпромторг и ФАС. Данную инициативу также поддерживают участники отрасли, следует из заявления исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова

Вместо введения предельных цен они хотят совместно с ритейлерами, профсоюзами и ассоциациями организовать работу, касающуюся расширения списка продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители сами могут ограничивать наценки, тем самым повышая их доступность для малоимущих.

Также ведомства будут координировать информполитику в отношении ценовой ситуации на продовольственном рынке, чтобы не допустить негативного влияния на эту сферу.