В России наивысшей точки достиг большой дивидендный сезон

В 2024 году российские компании выплатят дивиденды на триллионы рублей, большой дивидендный сезон в стране достиг наивысшей точки, сообщает РБК .

Акционеры компании АЛРОСА во второй половине июня получили выплаты в размере 2,02 рубля (2,6% дивдоходности). Вместе с тем расчеты завершили и другие российские компании, уже выплатив дивиденды акционерам. Среди них Московская биржа выплатила по 17,35 рубля (7%) и «Россети Урал» — 0,09277 рубля (14,8%).

Компании анонсировали ближайшие даты выплат. У «Сбербанка» купить акции под дивиденды можно до 10 июля. Далее состоятся выплаты по 33,3 рубля на акцию по итогам 2023 года. «Магнит» выплатит по 412,13 рубля. Дивдоходность по этой цене составляет 6,5%. Акции «Совкомфлота» под дивиденды можно купить до 18 июля. Совет директоров рекомендовал совершить выплаты на одну акцию по итогам 2023 года по 11,27 рубля.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» рассчитали, что в общей сложности по итогам 2023 года выплаты составят 1,66 трлн рублей, из них 590 млрд составят выплаты по акциям в свободном обращении.