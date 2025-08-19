В России к 2030 году начнется кадровый дефицит с уходом мигрантов с рынка

Независимый HR-специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова заявила, что работодатели хотели бы поднять зарплаты, чтобы привлекать больше квалификацированных сотрудников, но не могут этого сделать из-за геополитической, экономической ситуации.

«Речь о том, чтобы структурировать область и привести ее к единому порядку. Квота для трудовых мигрантов в строительной отрасли будет снижена до 50%, а сейчас она достигает 80%. Соответственно, люди и так не идут туда, а когда уйдет еще и такой пласт мигрантов, кто это заполнит?» — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Та же самая ситуация наблюдается в сфере ЖКХ. Русские не выстраиваются в очереди, чтобы работать по достаточно низкой ставке на благо народа и ЖКХ. Также во многом идет омоложение персонала. Однако Лоикова заявила, что большинство соотечественников сами не против поработать курьерами из-за хорошего заработка, из-за чего и может появиться кадровый дефицит.

Специалист отметила, что сама не раз встречала курьеров и таксистов в очень молодом возрасте. Большинство из них уже отучились, получили диплом, но не работают по профессии за 70 тыс. рублей в месяц в Москве, когда в доставке и такси можно заработать около 100 тыс. рублей в месяц. Люди старшего возраста тоже встречаются среди курьеров, при этом имея два-три высших образования.