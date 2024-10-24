В России из бюджета на сельскую ипотеку в 2025 году направят 40,7 млрд рублей

В 2025-м году расходы из федерального бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза в сравнении с данными 2024 года и достигнут 40,7 млрд рублей, об этом пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по бюджету на новый проект финансового плана, который есть в распоряжении редакции.

Рост средств, которые в следующем году планируют потратить на сельскую ипотеку, связан с повышением ключевой ставки до 19% годовых, а также с лимитами по выдачам кредитов. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 25 октября 2024 года.

«В 2024-м ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, что еще раз увеличит объемы необходимых субсидий от государства для действия программы», — рассказал ведущий аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В текущем году на финансирование программы сельской ипотеки выделяли 24,4 млрд рублей из федерального бюджета, но, по данным на начало октября 2024 года, вся эта сумма уже использована.

Эксперты считают, что выделенных средств на сельскую ипотеку в 2025 году хватит только на время, а чтобы программа работала бесперебойно, этой суммы недостаточно.