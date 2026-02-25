В России банки могут устанавливать лимит на снятие денег

С 1 сентября 2025 года в силу вступили новые законодательные нормы, призванные пресекать действия по незаконному изъятию денежных средств у населения. Эти правила регламентируют меры, направленные против выдачи наличных без свободной воли клиента через устройства самообслуживания. Об этом в интервью RT напомнил юрист, возглавляющий Центр правопорядка в Москве и Подмосковье, Александр Хаминский.

«Законом предусматривается, что кредитная организация, выпустившая клиенту платежную карту, до выдачи наличных денежных средств с банковских счетов с использованием банкоматов обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента», — разъяснил специалист.

Юрист также уточнил, что при выявлении подобных признаков финансовое учреждение обязано на двое суток заблокировать возможность снятия более 50 тысяч рублей в день и безотлагательно проинформировать клиента о причинах принятых мер.

Хаминский также отметил, что банк должен ограничить месячный лимит на получение наличных через банкоматы суммой в 100 тысяч рублей, если от Центробанка РФ поступили сведения из специальной базы данных. В этой базе фиксируются инциденты и попытки проведения транзакций без согласия клиентов, ее формирование и ведение осуществляется Банком России.

При этом гражданин может добиться отмены ограничений по снятию средств, если посетит отделение банка лично и заверит сотрудников в отсутствии давления со стороны злоумышленников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.