В России активно развивается применение БПЛА в сельском хозяйстве

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина сообщила об активном развитии сферы применения БПЛА в сельском хозяйстве. Ветераны СВО будут востребованы в этом деле.

«К нам подключились все ведущие агрохолдинги, мы рассказываем о текущих вакансиях. У нас сейчас работает программа „Комплексное развитие сельских территорий“, в рамках которой строится жилье. Зарплаты в агропромышленном комплексе тоже достойные, например, механизатор в сезон получает до 300 тысяч рублей в месяц. Очень нужны операторы агро-дронов, БПЛА в сельском хозяйстве активно развивается и внедряется. Мы открыли отдельное обучение для ветеранов СВО по этому направлению», — сказала журналистам Оглоблина.

Она напомнила, что с текущего года Минсельхоз запустил программу «Агромотиватор», в рамках которой выделяется до 7 миллионов рублей на свой бизнес. Также активно ведут свою работу Школа фермера вместе с Россельхозбанком. Оглоблина добавила, что Ассоциация активно участвует в подобных проектах. В планах открыть в 2026 году центр помощи ветеранам на селе.

11 и 12 декабря в Москве проходит Всероссийский сбор ассоциации ветеранов СВО. Более 300 героев собрались на площадке, где обсуждают итоги работы крупнейших ветеранских объединений страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.