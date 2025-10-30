В Рязанской области снизились цены на овощи, но подорожали яйца

В сентябре в Рязанской области подешевели лук, морковь, свекла и капуста благодаря новому урожаю, а яйца, напротив, выросли в цене из-за увеличения затрат птицефабрик, сообщает «ФедералПресс» .

В сентябре в Рязанской области отмечено снижение цен на основные овощи — лук, морковь, свеклу и капусту. Это связано с поступлением на рынок свежего урожая. В целом продукты продолжили дешеветь по сравнению с августом.

Сливочное масло также стало доступнее благодаря увеличению производства на молокоперерабатывающих предприятиях. В то же время яйца, которые ранее дешевели, в сентябре подорожали. Птицефабрики объяснили рост стоимости увеличением собственных расходов.

Управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов пояснил, что цены формируются в зависимости от баланса спроса и предложения.

«Если товара много, а покупатели не торопятся, он дешевеет. Если интерес растет — цена идет вверх», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что в сентябре подорожали меховые изделия из-за раннего похолодания, а санаторные путевки, напротив, стали дешевле после начала учебного года.

Годовая инфляция в регионе по итогам сентября составила 9,6%. Для замедления инфляции до 4–5% к 2026 году, по мнению экспертов, необходимо более медленное увеличение спроса и сохранение высоких ставок по вкладам и кредитам.

