В РГСУ спрогнозировали безработицу в России на уровне 2,5% до 2028 года

По оценке доцента кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета (РГСУ) Алисы Храмовой, уровень безработицы в России в период с 2025 по 2028 год составит 2,5%. Об этом она сообщила «Газета.Ru» .

«В последние годы много говорят о кадровом голоде на рынке. В основе кадрового голода лежат различные факторы: рост индекса промышленного производства, демография, низкий уровень зарплаты, нехватка „рабочих“ рук. Особенно остро кадровые проблемы проявляются в регионах с существенным оттоком населения. Вместе с этим на рынке труда на конец 2024-го — начало 2025 годов наблюдается рекордно низкий уровень безработицы за длительный период (2,3–2,4% соответственно). Снижение безработицы связано с миграционным оттоком трудоспособного населения в другие страны, естественной убылью населения и СВО», — рассказала Храмова.

Эксперт отметила, что после завершения СВО ситуация на рынке труда может измениться. Вернувшиеся мужчины трудоспособного возраста займут вакантные места.

Однако, по ее мнению, это произойдет не сразу — потребуется время на адаптацию к мирной жизни. Храмова подчеркнула, что после получения контрактных выплат у этих работников вырастут зарплатные ожидания, и многие не согласятся на низкооплачиваемые должности, а работодатели не всегда смогут удовлетворить их запросы.

Кроме того, Храмова указала, что строительная отрасль лидирует по нехватке кадров. Для стабилизации ситуации, по ее словам, необходима системная господдержка. Важно обеспечить работников достойной зарплатой, соцпакетом, комфортными условиями труда и другими льготами, резюмировала специалист.