В РФ сокращается число цветочных магазинов, несмотря на рост цен и продаж

В России сокращается число цветочных магазинов, хотя продажи и цены продолжают расти. Покупатели уходят в онлайн, сообщает pravda-nn.ru .

По данным «Яндекс.Карт», к январю 2026 года в стране работал 37 841 магазин цветов — на 2,5% меньше, чем годом ранее. В отдельных городах падение превышает 25%. В Нижнем Новгороде число точек сократилось на 4,8%, до 373.

При этом спрос растет. В 2025 году россияне потратили на цветы около 450 млрд рублей — на 12% больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество покупок.

Покупатели все чаще выбирают онлайн. По данным «Чек Индекс», в январе офлайн-продажи снизились на 5%, тогда как интернет-заказы выросли на 15%. В городах-миллионниках доля онлайн достигает 60%. Продажи живых цветов на маркетплейсах за год выросли кратно.

Рентабельность бизнеса снижается. В оптовом сегменте по итогам 9 месяцев 2025 года она упала до 4% против 6% годом ранее, сообщили в Национальном рейтинговом агентстве. Причина — рост издержек, аренды, зарплат и налоговой нагрузки.

К 8 Марта цены вырастут. НРА ожидает подорожание свежесрезанных цветов до 247 рублей за штуку (+11% к прошлому году) и прогнозирует рост на 8–10% по итогам года. Средний чек 1–7 марта составит около 3,4 тыс. рублей. Дефицита цветов на рынке не ожидается.

