В РФ предложили снизить налоги для супругов со стажем брака свыше 3 лет

Общественный центр «Иван чай» написал обращение к председателю комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, он предложил снизить налоги для супружеских пар, состоящих в браке более 3 лет, сообщает Life.ru .

Центр предложил уменьшение подоходного налога для подобных семей на 2-3%, если супруги совместно подают налоговую декларацию. Кроме того, еще предлагается рассмотреть начисление дополнительных налоговых вычетов в зависимости от продолжительности брака — 5, 10, 15 и более лет, включая и льготы по налогам на имущество.

Также прописана инициатива о выплате «семейного капитала» — аналога маткапитала для супругов, которые прожили в браке 10 или 15 лет. Эти деньги можно будет направить на обучение детей, улучшение жилищных условий или лечение. Для семей с 3 и более детьми возможно введение расширенного пакета налоговых льгот.

Дополнительно «Иван чай» предлагает поощрять желание будущих супругов пройти курсы подготовки к браку, за это могут предоставлены скидки на госпошлину при регистрации брака и налоговые бонусы.