В РФ хотят повысить таргет по инфляции до 7% для смягчения кредитной политики

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложил повысить с текущих 4% до 7% уровень таргета по инфляции с целью смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) в стране. Об этом рассказал руководитель ЦМАКП Дмитрий Белоусов, пишет «Ведомости» .

По мнению Белоусова, установленный таргет по инфляции на уровне 4% в самом начале был привязан к показателю в развивающихся странах, так как на тот момент существовало ожидание, что Москва может стать мировым финансовым центром.

«За прошлый год мировая инфляция составила около 6%. В развитых странах это порядка 2,5–3,5%, в развивающихся — около 8%, если считать балансовым методом. Поэтому текущий таргет потерял свою актуальность», — отметил Белоусов.

При действующих в настоящее время параметрах инфляция довольно медленно приближается к ориентирам Центробанка России по инфляции. До конца 2025 года этот показатель опустится до 7,5-7,8%, а в следующей году — до 5,5%. При этом показатель в 4%, которого ЦБ РФ хочет добиться, пока остается недосягаем, его получить можно будет не раньше конца 2020-х годов.

При этом в ближайшие пару лет уровень инфляции может выйти к показателям в 4,5-5%, что в дальнейшем позволит перейти к смягчению денежно-кредитной политики, заключил Белоусов.

Ранее ЦМАКП сообщал, что уровень инфляции в России для бедных растет гораздо быстрее, чем в целом по стране.