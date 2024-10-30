В РФ достигло рекордных значений число семей, которым денег хватает на все

Во втором квартале этого года доля семей в РФ, которым хватает денег на удовлетворение всех потребностей, достигла исторического максимума, сообщает РИА Новости .

По информации Росстата, в апреле–июне доля подобных семей составила 4,9% против 3,9%, которые были в первом квартале, и 3,4% по данным за второй квартал 2023 года. Этот показатель стал максимальным с 2016 года.

Близких к 4,9% значений не наблюдалось как минимум последние 20 лет. До этого самые высокие показатели отмечались в 2019 году (3,5%) и 2023 году (3,4%).

Кроме того, во втором квартале текущего года увеличилась и доля семей, которым денег хватает на все, кроме приобретения машины, квартиры или дачи, — на 0,3 п. п. за год, до 37,4%.

Доля семей, у которых есть сложности с покупкой товаров длительного пользования, уменьшилась на 1 п. п., до 47,6%. А тех, кому средств хватает на еду, но сложно оплачивать ЖКХ и приобретать одежду, во втором квартале 2024 года было 10% (против 10,8% за аналогичный период 2023 года) — это минимальный показатель с 2016 года.