В Реутове ветеранам СВО показали производство кожаных изделий

Экскурсию на Реутовскую мануфактуру для ветеранов СВО и их семей провели в Подмосковье в рамках программы «Промышленный туризм». Участникам рассказали о работе компании «Alexander-Ts» и перспективах трудоустройства, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Экскурсия состоялась на территории Реутовской мануфактуры. Ветеранам специальной военной операции и их близким представили отечественную компанию «Alexander-Ts», которая работает с 1991 года и специализируется на производстве кожаных изделий.

Сейчас в ассортименте предприятия более 2 000 моделей аксессуаров для мужчин и женщин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.