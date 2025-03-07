В Подольске локализуют полный цикл производства иммуноонкологического препарата

Российская биотехнологическая компания «Петровакс Фарм» назначила нового директора производственного комплекса в Подольске и поставила задачу локализации по полному циклу иммуноонкологического препарата Арейма (камрелизумаб) для лечения рака носоглотки и пищевода. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директором производственного комплекса в Подольске стала Регина Ибрагимова. Ее назначение является важным шагом в развитии компании и реализации новых биотехнологических проектов.

Ибрагимова присоединилась к команде «Петровакс Фарм» в 2021 году в качестве главного технолога, в 2024 году она была назначена на должность директора по производству, а с 2025 года — директора завода. В новой роли перед ней стоят важные стратегические задачи: расширение производства полного цикла, включая производство субстанций, наращивание выпуска востребованных вакцин и биотехнологических препаратов.

В числе ключевых направлений локализация по полному циклу иммуноонкологического препарата Арейма (камрелизумаб) для лечения рака носоглотки и пищевода, который был зарегистрирован в России в 2024 году. Еще одним значимым проектом является производство орфанного препарата Фабагал для терапии редкой генетической болезни Фабри. В 2024 году компания в рекордные сроки завершила полный трансфер технологии производства препарата Фабагал, включая биосинтез субстанции, в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

«Запуск и локализация препарата Фабагал стала одним из самых значимых достижений нашей команды. Это мощный, амбициозный биотехнологический проект, который нам удалось реализовать в достаточно короткие сроки и которым мы по-настоящему гордимся. Вывод на рынок новых препаратов потребует расширения производства, наращивания мощностей, автоматизации бизнес-процессов. Завершается строительство биотехнологического комплекса по выпуску субстанций и генно-инженерных препаратов, которые компания планирует поставлять не только на российский рынок, но и на экспорт», — сказала новый директор завода «Петровакс Фарм» Регина Ибрагимова.

Ибрагимова окончила Башкирский государственный университет по специальности «Химия и химическая технология». Получила дополнительное образование в Сеченовском университете по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за производство, качество и маркировку лекарственных средств. Карьеру в фармацевтической отрасли она начала с должности технолога в компании «Фармстандарт». Через четыре года в качестве ведущего инженера-технолога участвовала в запуске нового фармацевтического завода в Казани. После успешного завершения проекта была назначена главным технологом.

На аналогичной должности в компании «Петровакс Фарм» всего за три года Ибрагимова значительно изменила структуру команды и оптимизировала технологические процессы. В настоящее время она возглавляет производственный комплекс «Петровакс» в Московской области, который включает четыре производственные линии, биохимическую, контрольно-аналитическую, микробиологическую лаборатории, инженерные системы и фармацевтический склад.

«Петровакс Фарм» — российская компания новых биофармацевтических решений, активно инвестирующая в научные исследования и разработки. Портфель включает оригинальные препараты, биоаналоги и брендированные дженерические лекарственные средства. Собственный R&D-центр для проведения доклинических исследований позволяет компании осуществлять полный цикл разработки лекарственных препаратов. Стратегия развития «Петровакс» направлена на обеспечение пациентов востребованными вакцинами и препаратами для профилактики и лечения инфекционных, онкологических и орфанных заболеваний. Мощности современного производственного комплекса полного цикла компании позволяют выпускать более 160 млн доз препаратов в год и соответствуют стандартам GMP ЕАЭС и ЕС. На производственных участках осуществляется выпуск стерильных и нестерильных лекарственных средств в одноразовых шприцах, ампулах, флаконах в жидких, мягких и твердых лекарственных формах. В числе производимых на предприятии препаратов собственных оригинальных разработок: «Полиоксидоний» и «Лонгидаза», противогриппозные вакцины «Гриппол плюс», «Гриппол Квадривалент» и локализованные лекарственные средства: пневмококковая вакцина «Превенар 13», орфанный препарат «Фабагал».

«Петровакс Фарм» реализует международные проекты по трансферу технологий производства высокотехнологичных препаратов с ведущими фармацевтическими компаниями: Pfizer, Abbott, ISU ABXIS, Adimmune. Компания является одним из крупнейших российских экспортеров оригинальных лекарственных средств и вакцин в страны ЕАЭС и ЕС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», — сказал Воробьев.