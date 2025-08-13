В подмосковном индустриальном парке появится картонажно-полиграфическая типография

Картонажно-полиграфическая фирма (КПФ) «Дека» запустит производство в Подмосковье. Для реализации проекта компания приобрела помещение формата BASE площадью 785 кв.м в строящемся промышленном парке Industrial city Ленинский, создаваемом в государственном индустриальном парке «Титан». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

КПФ «Дека» специализируется на производстве упаковочной полиграфической продукции для различных категорий товаров, в том числе пищевых продуктов, текстиля, одежды, обуви, промышленной продукции, лекарственных препаратов и детских игр.

«На территории государственного парка „Титан“ будет создана вся необходимая инфраструктура для реализации инвестиционных проектов. Одной из компаний, намеренных реализовать свой проект, станет КПФ „Дека“. Инвестиции в проект оцениваются более 100 млн рублей. На предприятии будет создано порядка 20 рабочих мест», — сказали в ведомстве.

Как отметили в компании, приобретенные производственные площади позволят усилить позиции типографии, стратегия которой направлена на технологическое развитие и увеличение объемов производства и качества продукции. Созданная на территории парка промышленная инфраструктура обеспечит бесперебойное функционирование бизнеса и стабильность работы персонала, а также географически приблизит производство к основным заказчикам. На данный момент основное производство компании находится в г. Йошкар-Ола (Республика Марий-Эл).

Промышленный парк Industrial city Ленинский в государственном индустриальном парке «Титан», где будет создано производство компании КПФ «Дека», построит Холдинг «Строительный Альянс» (ХСА).

«Решения формата промышленной недвижимости light industrial подходят для небольших промышленных компаний, позволяя ускорить запуск бизнеса резидента и способствуя развитию его бизнеса. Мы системно развиваем инфраструктуру промышленных парков Industrial City, делая их еще более ориентированными для людей и бизнеса», — сказал управляющий директор ХСА Александр Никишов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.