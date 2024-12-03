В подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустят производство оборудования водоподготовки

Компания «Пром Технологии 4.0», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила разрешение на ввод в эксплуатацию основного здания цеха по производству оборудования водоподготовки и водоочистки. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«На территории подмосковной ОЭЗ «Дубна» компания «Пром Технологии 4.0» займется разработкой и производством оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. Площадь производства — более 5,1 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили 350 млн рублей. На производстве будет создано более 50 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция компании направлена на повышение качества жидкости из природных источников путем ее освобождения от солей, примесей и биологических агентов.

В дальнейшем «Пром Технологии 4.0» рассчитывает расширить линейку продукции и наладить выпуск оборудования для нефтегазовой и химической отраслей.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Подмосковье, в том числе в ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области .

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.