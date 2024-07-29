В Подмосковье запустят новое производство пуль на земле за 1 рубль

Компания «Пневмотех» построит на территории Сергиево-Посадского городского округа предприятие по производству пуль для пневматического оружия, которое применяется спортсменами и любителями охоты. Продукция компании позволит на 55% закрыть потребности российского рынка. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует уже в этом году, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для реализации импортозамещающего проекта компании «Пневмотех» был предоставлен участок по региональной программе »Земля за 1 рубль» в Сергиево-Посадском г. о. Объем инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит порядка 50 млн рублей. На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест. Производственные мощности предприятия позволят в год производить не менее 30 млн пуль для пневматического оружия», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Это будет высокотехнологичное предприятие, на котором смогут производить до 10 тысяч пуль в час различного калибра — от 4,5 мм до 6,0 мм. Благодаря оснащению станков специальными прессформами на предприятии смогут выпускать пули разных моделей. Готовая продукция будет упаковываться в металлические баночки и гофро-тару для транспортировки. Выпустить первую готовую продукцию компания планирует в январе 2027 года.

«На земельном участке площадью 2,3 га, предоставленном в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год, компания построит производственный комплекс, а также складские помещения для хранения сырья, материалов для производства пуль и готовой продукции», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Завершить строительство производственного комплекса и провести пусконаладочные работы компания рассчитывает до конца 2026 года. Ввести в эксплуатацию весь комплекс инвестор планирует во II квартале 2027 года.

«На сегодняшний день основными областями применения пневматического оружия является спорт и охота. Все типы пуль, выпускаемых на нашем предприятии, будут проходить испытания и тестирования на соответствие международным требованиям. Благодаря использованию современного, автоматического, высокотехнологичного оборудования наша продукция сможет полностью заменить аналогичные товары иностранного производства», — отметил генеральный директор ООО ПК «Пневмотех» Андрей Украинцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.