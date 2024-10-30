В Подмосковье запустят ферму с объемом производства 45 тыс тонн молока в год

ООО «Колхоз Петровский» осуществляет подготовку к реализации инвестиционного проекта по созданию молочного комплекса с собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада. В настоящее время завершена разработка проектной документации для проведения государственной экспертизы, также подтверждаются источники финансирования для реализации проекта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Предусмотренное проектом строительство молочно-товарной фермы внесет значительный вклад в развитие молочной отрасли в Подмосковье. Основным видом деятельности предприятия является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. После ввода объектов в эксплуатацию объем производства молока будет достигать 45 тысяч тонн в год. Кроме этого, будет создано 335 новых рабочих мест», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпрод Московской области добавили, что реализация инвестиционного проекта осуществляется в рамках соглашения, заключенного между Правительством Московской области в лице Заместителя Председателя Правительства Московской области Вячеслава Духина и генеральным директором ООО «Колхоз Петровский» на полях российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024». Ввод молочно-товарной фермы в эксплуатацию запланирован в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.