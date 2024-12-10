В Подмосковье запустили завод по производству сухих пищевых смесей

Компания «Милктрейдинг» запустила на территории Дмитровского городского округа производственный комплекс по изготовлению сухих пищевых смесей. На новом предприятии компания займется производством сухих смесей, которые применяются в пищевой промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Размер инвестиций в строительство и запуск предприятия составил 70 млн рублей. Для жителей Дмитровского городского округа на производстве создадут не менее 30 рабочих мест.

Для производства и хранения сухих пищевых смесей компания построила производственное здание и три ангарных помещения площадью более 1,8 тыс. квадратных метров. В производственных помещениях была произведена вся необходимая отделка в соответствии с требованиями пищевой безопасности, а также установлено спецоборудование для поддержания температурного режима.

На территории новой производственной площадки компания планирует выпускать продукцию, которая в дальнейшем будет применяться при производстве молочной и кондитерской продукции, а также использоваться в мясной отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.