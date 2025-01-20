В Подмосковье запустили производство металлоконструкций для инфраструктуры городов

Группа компаний «Деталь Бизнеса», которая занимается производством металлоконструкций для городской инфраструктуры, запускает новое предприятие в городском округе Краснознаменск. В настоящее время в цехах ведутся пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в реализацию проекта расширения производства составляет порядка 200 млн рублей. Новое предприятие компания построила на участке, полученном по региональной программе «Земля за 1 рубль». Запуск нового предприятия позволит увеличить производственные мощности компании на 20% и создать новые рабочие места. Уже сейчас компания готова принять на работу 50 квалифицированных сотрудников, которые смогут пройти обучение за счет предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом производстве будут выпускать различные металлоконструкции: павильоны охраны и КПП, обустройство парковок, укрытия для велосипедов, конструкции городской уличной навигации и другое. На территории цехов уже установили новые станки с ЧПУ, которые позволяют работать с листами шириной до 2 м и закатывать листы не только в круг, но и формировать их в конус. Процесс гибки автоматизируется, что даст возможность производить даже самые сложные геометрические формы с минимальным вмешательством оператора, а подавать и снимать заготовки со станка будут специальные робо-руки. Еще одну роботизированную систему установили на территории сварочного цеха, которая позволит изготавливать рамы размером 7,5 на 2,5 м. Это не только оптимизирует, но и значительно ускорит процесс изготовления металлоконструкций.

Также на производстве установили новый лазерный аппарат, который сведет к минимуму количество деформаций при сварке алюминиевых деталей, обеспечивая максимально качественное соединение. А заготовительный цех оснастили станками для лазерной резки листов и труб.

«Теперь у нас 18 тыс. кв. метров и шесть современных цехов. Если ранее мы выпускали около 1,5 тыс. тонн готовой продукции, то после запуска новой производственной площадки этот объем увеличится минимум на 20%. Это продукция любой сложности — и изделия, произведенные серийно, и эксклюзивные заказы. Что важно, все изделия разрабатываются в нашем конструкторском бюро», — отметил управляющий директор Группы компании «Деталь бизнеса» Павел Исупов.

В числе заказчиков компании «Деталь Бизнеса» — ЦОДД, Мосгортранс, РЖД, «Ростех», «Росатом», «Сколково» и многие другие. Всего в портфеле реализованных проектов более 15 тысяч выполненных заказов, включая почти тысячу остановочных павильонов, информационные указатели в вестибюлях московского метрополитена, табло прибытия транспорта на остановках, зарядки для электромобилей, двухуровневые велопарковки и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.