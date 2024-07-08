В Подмосковье запустили производство концентратов для комбикормов

Компания ООО «НПО «ИнформБио» запустила производство белковых концентратов для комбикормовой промышленности в Подмосковье. На новом заводе в округе Коломна планируется выпускать более шести тысяч тонн белкового концентрата в год, который будет использоваться при производстве кормов для животных. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект будет реализован в два этапа. Общий объем инвестиций составит около 2 млрд рублей. На первом этапе предприятие планирует выпускать в год не менее 6 тысяч тонн кормового белкового концентрата и более 1 тысячи тонн животного жира. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены в несколько раз. На предприятии уже создали около 50 рабочих мест, в дальнейшем штат сотрудников планируется расширить до 200 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Технологии НПО «ИнформБио» позволяют использовать малоценное и непригодное в кормовой промышленности сырье для выпуска широкого ассортимента инновационных кормовых добавок. Проект прошел положительную экспертизу и был одобрен фондом «Сколково».

«Основой технологии является физический процесс переработки сырья в жидких средах, в результате которого в раствор извлекаются все незаменимые и заменимые аминокислоты и белки. Высокобелковый кормовой концентрат предназначен для дальнейшего производства полнорационных кормов, а также для непосредственного добавления в рационы сельскохозяйственных животных, птицы, а также кошек и собак. Сейчас у нас имеются предварительные договоренности с ведущими производителями кормов для животных о поставках белкового концентрата, который является ключевым продуктом для производства кормов для домашних питомцев», — сказал генеральный директор НПО «ИнформБио»Игорь Волоцков.

Большая часть оборудования, включая измельчители, экструдеры и сушильные комплексы, были разработаны и изготовлены российскими производителями специально для НПО «ИнформБио». На предприятии уже запустили в работу цех по производству белковых концентратов и белково-углеводных ингредиентов. Продукция позволит заместить импортные аналоги. В дальнейшем предприятие панирует наладить производство коллагенов для косметической промышленности и пищевого протеина для спортивного питания и БАДов.

Содействие компании в подборе земельного участка для реализации инвестпроекта оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.