В Подмосковье запущены меры поддержки для социальных и молодых предпринимателей

В Московской области с 1 августа стартовал прием заявок на получение мер поддержки бизнеса: субсидий для социальных предприятий, а также грантов для социальных и молодых предпринимателей региона, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на получение субсидии размером до 2 млн рублей, но не более 85% затрат. Поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Прием заявок продлится до 30 августа», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно требованиям к заявителю, затраты должны быть произведены не ранее 1 сентября 2023 года. Кроме того, предприятие не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Узнать подробнее и подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

«Также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Воспользоваться данной поддержкой могут предприниматели, включенные в реестр социальных предприятий, и молодые предприниматели в возрасте до 25 летвключительно. Полученные средства бизнес сможет вложить в расширение деятельности в рамках уже существующего или нового проекта», — отметила зампред Зиновьева.

В числе условий получения гранта — софинансирование затрат со стороны МСП в размере не менее 25%. Полученные средства можно вложить в аренду, ремонт, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие, оформление результатов интеллектуальной деятельности и другое.

Узнать подробнее и подать заявку на получение гранта можно на инвестиционном портале Московской области. Подать заявку можно до 30 августа.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Также предприниматели могут воспользоваться услугамицентра «Мой бизнес» Московской области, в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.