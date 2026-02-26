В Подмосковье за неделю провели 96 земельных аукционов

В Московской области с 16 по 24 февраля 2026 года состоялось 96 земельно-имущественных аукционов, а с начала года в торгах приняли участие более 1000 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В середине февраля в конкурентных процедурах участвовали 193 человека. В среднем на один лот приходилось по два участника. При этом по отдельным объектам зафиксирован повышенный интерес.

Так, за земельный участок под ИЖС в городском округе Коломна боролись девять человек. Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допускают только одного претендента, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

Информация обо всех объектах, выставленных на торги в Московской области, размещена на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. В телеграм-канале комитета @konkurenTEAM регулярно публикуют подборки актуальных лотов и разъяснения о порядке участия в аукционах. Дополнительные материалы о закупках и торгах размещаются на странице комитета в мессенджере МАХ.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.