В Подмосковье за неделю провели 106 земельных аукционов

В Московской области с 30 марта по 6 апреля 2026 года провели 106 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 337 претендентов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среднее число участников на один лот составило около четырех человек. По отдельным объектам зафиксирован повышенный интерес. Так, в аукционе по продаже участка под индивидуальное жилищное строительство в Дмитровском муниципальном округе участвовали 15 человек.

По правилам торгов победителем становится участник, предложивший наибольшую цену. Если к процедуре допускается только один заявитель, он может приобрести лот по начальной минимальной стоимости.

Ознакомиться с объектами, выставленными на торги в Подмосковье, можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Информация о текущих аукционах и порядке подачи заявок также публикуется в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM и на официальной странице ведомства в мессенджере МАХ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.