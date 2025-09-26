В Подмосковье выросло производство хлебобулочных изделий длительного хранения

Ароматные сухарики, хрустящие хлебцы и сушки — идеальное дополнение к чаепитию, завтраку или даже перекусу. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили более 120 тысяч тонн такой продукции, что на 10,3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители занимают второе место в ЦФО и России, обеспечивая 29% всего объема хлебобулочных изделий длительного хранения в центральном регионе и 14,5% от общероссийского производства. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Раменский кондитерский комбинат», ОАО «Хлебпром», ООО «Компания Гренковъ». Предприятия региона сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями, что позволяет выпускать качественную продукцию с увеличенным сроком хранения.

В ведомстве отметили положительную динамику развития отрасли. Рост производства хлебобулочных изделий подтверждает востребованность продукции подмосковных производителей. За весь 2024 год объем производства хлебобулочных изделий длительного хранения в Московской области составил 185,5 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.