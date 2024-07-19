В Подмосковье выпустили 20% мучных кондитерских изделий от общего объема в ЦФО

20 июля во всем мире отмечается День торта. Ежегодно специалисты подмосковных производств отмечают этот день в цехах за приготовлением любимых всем лакомств. Ведь торжественные мероприятия, будь то день рождения или другой памятный день, случаются не только в будни. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За первые 5 месяцев этого года объем производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил 6,9 тыс. тонн. Произведено более 20,6% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе.

Таких результатов удалось достичь за счет работы следующих производителей: ООО «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В. П. Фокина» — торты бисквитные, муссовые, песочные; ООО «Эко-меню» — бисквитные, песочные, с ягодами, блинные; ООО «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» — медовые, бисквитные; АО «Волоколамскхлеб» — бисквитные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.