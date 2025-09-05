В Подмосковье выпускают треть всего объема мясных консервов в ЦФО

Современные мясные консервы — это не просто продукт длительного хранения, а полноценная часть гастрономической культуры, предлагающая разнообразие от питательных паштетов до деликатесных консервов из мяса птицы и говядины. За 7 месяцев 2025 года предприятия Московской области выпустили почти 63 тыс. условных банок мясных консервов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные производители обеспечивают более 34% всего объема мясных консервов в ЦФО и 12% от общероссийского производства. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ЗАО «Лыткаринский МПЗ», ООО «КППП «РУСКОН», ООО «Наро-Фоминский консервный завод», ООО «МПК «Селятино» и ООО «ПК Мамир». Они сочетают современные технологии со строгим контролем качества, предлагая потребителям широкий ассортимент продукции — от классических мясных консервов до деликатесных паштетов и готовых блюд из мяса птицы и говядины.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие пищевой промышленности региона.

Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя стабильные объемы производства качественной продукции. При выборе мясных консервов стоит обратить внимание на состав и соблюдение требований ГОСТ. Этикетка должна быть ровно наклеена, содержать полную информацию о продукте и производителе, на банке не должно быть деформаций, трещин, проколов или вздутий крышки. Также необходимо обратить внимание на срок годности. За весь 2024 год было произведено 145,4 тыс. тонн мясных консервов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.