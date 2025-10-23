В Подмосковье ввели в эксплуатацию более 137,6 тыс кв м новых торговых площадей

По итогам первых трех кварталов 2025 года в Московской области введено в эксплуатацию более 137,6 тыс. квадратных метров новых современных торговых площадей. Новые объекты розничной торговли, соответствующие современным требованиям, включают в себя не только торговые залы, но и оборудованные парковки, а также предоставляют покупателям широкий спектр дополнительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что значительный вклад в развитие розничной инфраструктуры региона внесли несколько городских округов, продемонстрировавших наибольшие объемы ввода. Лидерами (январь–сентябрь 2025 г.) стали: городской округ Балашиха (26,7 тыс. кв. м), построены крупный торговый центр общей площадью 21,7 тыс. кв. м и супермаркет «Лента» — 1,5 тыс. кв. м; городской округ Истра (18,4 тыс. кв. м), открыто 7 магазинов «Пятерочка» — 4,1 тыс. кв. м, 7 магазинов «Чижик» — 3,3 тыс. кв. м и 3 магазина «Магнит» — 2,7 тыс. кв. м; городской округ Домодедово (13,9 тыс. кв. м), построен Авто Центр «Камаз» — 5,1 тыс. кв. м, магазин «Архидом» — 1,5 тыс. кв. м и торговый центр ООО «СТАРТ» — 1,4 тыс. кв. м; городской округ Красногорск (11,1 тыс. кв. м), открыто 6 магазинов «Пятерочка» — 3,7 тыс. кв. м, 2 магазина «Магнит» — 3,1 тыс. кв. м и 2 магазина «Спортмастер» — 2,5 тыс. кв. м. Всего создано более 400 рабочих мест.

Активное развитие торговой инфраструктуры способствует не только повышению комфорта и доступности услуг для жителей Подмосковья, но и создает значительное количество новых рабочих мест, что положительно сказывается на экономике региона в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.