В Подмосковье во время Великого поста вырос спрос на постные продукты

Спрос на растительные продукты увеличился в Подмосковье в период Великого поста, который проходит с 23 февраля по 11 апреля. В феврале жители региона стали чаще покупать бобовые, крупы, фрукты и овощи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В розничных сетях региона в феврале зафиксировали рост продаж товаров, традиционно входящих в постный рацион. Бобовые как основной растительный источник белка прибавили в спросе почти на 11%, а объем их реализации превысил 1 тыс. тонн.

Среди круп наибольший прирост показала гречка — ее продажи увеличились более чем на 7% и достигли 1,7 тыс. тонн. Реализация овсяной и перловой круп выросла на 6,8%, других видов круп — на 3,1%.

Жители Подмосковья также чаще покупали свежие фрукты: их продажи выросли почти на 13%, в том числе яблок — на 8,2%. В категории овощей увеличился спрос на картофель и репчатый лук, а совокупный объем реализации прочих овощей прибавил 6,3%. Кроме того, торговые сети расширили ассортимент растительных продуктов и готовых блюд, соответствующих постному рациону. Специальное меню появилось и в заведениях общественного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.