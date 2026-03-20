В Подмосковье в Ступине запустят завод соусов за 2 млрд рублей

Новый завод по производству соусов компании «ПК Печагин» готовят к запуску в городском округе Ступино Московской области. Инвестор получил разрешение на ввод объекта, построенного по программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ПК Печагин» завершила строительство производственного комплекса в Ступине и получила все необходимые разрешения на ввод предприятия в эксплуатацию. Проект реализован на земельном участке, предоставленном в льготную аренду в 2022 году по региональной программе «Земля за 1 рубль».

Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что за несколько лет проект прошел путь от получения участка до запуска завода.

«Это не только инвестиции в размере более 2 млрд рублей, но и порядка 200 новых рабочих мест. Такие инициативы вносят ощутимый вклад в развитие промышленности и экономики Подмосковья», — рассказала Зиновьева.

Площадь участка составляет 3 гектара. На нем построен производственный комплекс площадью 14 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой. Запуск объекта позволит более чем в два раза увеличить мощности компании.

Генеральный директор «ПК Печагин» Ростислав Щербаков отметил, что льготная аренда земли позволила сократить стартовые издержки и направить средства на строительство и оснащение предприятия.

«После выхода на проектную мощность мы сможем выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости. Планируем воспользоваться этим правом как дополнительной мерой долгосрочной поддержки бизнеса», — отметил Щербаков.

Предприятие будет выпускать до 10 тыс. тонн продукции в месяц. В ассортимент войдут более 90 наименований — майонезы, кетчупы и другие соусы. Основную часть сырья планируют закупать у отечественных производителей в рамках политики импортозамещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.