В Подмосковье уже заготовлено 717,3 тыс т корма для скота

В Московской области продолжается активная заготовка кормов для скота. Сельскохозяйственные организации уже скосили 86 тыс. га естественных и сеяных трав для производства сена, сенажа, зеленого корма, силоса и травяной муки. Это позволило заготовить на одну условную голову крупного скота 15,9 центнера кормовых единиц, что на 1,4 центнера кормовых единиц больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Общий объем заготовленных грубых кормов составляет 717,3 тыс. тонн, включая сено — 61,5 тыс. тонн и сенаж — 650,9 тыс. тонн. Кроме того, продолжается заготовка сочных кормов, в том числе силоса — 23,8 тыс. тонн и корнажа — 1,0 тыс. тонн.

В этом году лидерами по площади покоса стали: Волоколамск (11 347 га полей), Коломна (10 407 га), Серебряные Пруды (6 700 га) и Раменское (6 529 га). Работы по заготовке кормов проводятся своевременно, что позволит обеспечить скот сбалансированным питанием в зимний период.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.