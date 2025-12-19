В Подмосковье усовершенствовали ингаляторы для терапии бронхиальной астмы

Крупнейший резидент медицинско-фармацевтического кластера ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» технически усовершенствовал свой флагманский продукт, предназначенный для терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. Востребованный комбинированный пульмонологический лекарственный препарат, содержащий в составе фиксированную комбинацию действующих веществ будесонида и формотерола, в форме дозированного аэрозольного ингалятора от «ПСК Фарма» теперь оснащен счетчиком доз. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в компании, в терапии бронхиальной астмы значение имеет не только доступность препаратов, но и четкое следование пациентом схеме назначенной терапии, контроль дозировок и правильное использование устройств доставки лекарств. Распространенная ошибка — попытка использовать ингалятор сверх номинального количества доз, указанного производителем на упаковке. Это может привести к риску ввода недостаточной для достижения терапевтического эффекта дозы препарата.

«Повышение доступности качественных и эффективных препаратов для терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ — задача высокой социальной значимости в обеспечении благополучия общества. Компания «ПСК Фарма» производит полный спектр лекарств в различных формах и дозировках, предназначенных как для базисной терапии, так и для купирования острых приступов хронических бронхолегочных заболеваний. Оснащение дозированных аэрозольных ингаляторов счетчиком доз создает условия для лучшего контроля пациентами предписанного врачом режима терапии, снижает риски использования устройства сверх номинального количества доз и экономические потери от преждевременной утилизации не полностью использованного ингалятора», — прокомментировала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Команда «ПСК Фарма» продолжает развивать сегмент ингаляционных препаратов, расширяя перечень доступных лекарственных препаратов, применяемых в терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ, для российских врачей и пациентов.

