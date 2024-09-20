В Подмосковье свыше 40 тыс человек занимаются научными исследованиями

В Московской области действуют более 270 научных организаций, которые занимаются исследованиями в самых разных направлениях науки. Общее количество исследователей, работающих в этих организациях — более 40 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Кадровый ресурс — одно из инвестиционных преимущество Подмосковья. Это относится, в том числе, и к научной сфере. Сегодня в регионе работает 272 научных организации, в которых трудоустроено 40,6 тысяч исследователей. При этом 16 тыс. из этих ученых или около 40% — это специалисты в возрасте до 39 лет. Это мощнейший научный потенциал региона, который обеспечивает научно-техническое и инновационное развитие экономики Московской области», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также подчеркнула, что привлекательность науки, в том числе, обусловлена различными программами поддержки научной деятельности в Московской области. Так, на ежегодной основе в регионе распределяются премии губернатора в размере 700 тыс. рублей для молодых ученых и специалистов за научные достижения. Кроме того, молодые ученые ежегодно участвуют в конкурсном отборе на получение недвижимости по программе «Социальная ипотека». В этом году победителями конкурса стали 28 молодых ученых из Подмосковья.

Еще одна региональная премия — это премия за коммерциализацию научных разработок. В этом году получателями стали 10 авторских коллективов, а общая сумма премий составила 10 млн рублей. На развитие научных проектов в регионе можно получить грант Правительства Московской области в сферах науки в размере 10 млн рублей.

Мининвест Подмосковья также оказывает содействие ученым и научным коллективам региона в участии в федеральных программах поддержки научной деятельности. Все это способствует эффективному развитию научно-технического потенциала Московской области и привлекает в науку молодых специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.