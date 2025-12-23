В Подмосковье строят 470 тысяч квадратных метров недвижимости «Лайт индастриал»

В Московской области возводят семь новых площадок формата «Лайт индастриал» общей площадью 470 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

В Подмосковье продолжается развитие инфраструктуры для малой промышленности. В регионе строят семь новых площадок формата «Лайт индастриал», их совокупная площадь превысит 470 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После ввода объектов в эксплуатацию общая площадь недвижимости «Лайт индастриал» в регионе достигнет примерно 850 тысяч квадратных метров, отметила Зиновьева.

Сейчас в Московской области уже работают шесть площадок такого формата. Это готовые промышленные помещения с необходимой инфраструктурой: инженерными сетями, мощностями и телекоммуникациями. Такой формат позволяет запускать производство в течение трех месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.