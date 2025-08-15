В Подмосковье стартовал прием заявок на субсидирование модернизации оборудования

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут в течение месяца подать заявку на возмещение части расходов, связанных с приобретением или лизингом оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье 15 августа начался прием заявок от МСП на получение субсидий на приобретение и лизинг оборудования. По условиям программы предприниматели могут возместить до 50% понесенных расходов, но до 10 млн рублей при покупке оборудования и 5 млн рублей при заключении договора лизинга. Заявления принимаются до 14 сентября включительно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что воспользоваться поддержкой могут МСП, являющиеся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами Подмосковья. В прошлом году получателями поддержки стал 261 предприниматель на общую сумму 750 млн рублей.

Узнать подробнее о поддержке и требованиях к заявителю, а также подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/business/support-measures/msp/modernization_leasing.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.