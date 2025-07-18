В Подмосковье стартовал прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов

В Московской области стартует конкурсный отбор проектов для получения грантов по программе «Агростартап». Данная программа направлена на поддержку развития сельского хозяйства региона и предусматривает предоставление субсидий до 7 млн рублей на начало сельскохозяйственной деятельности и фермерских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Одним из ключевых условий получения гранта является наличие софинансирования в размере не менее 10% собственных средств. Участники конкурса смогут использовать полученные средства на разнообразные цели, направленные на создание и расширение сельскохозяйственного производства. В перечень допустимых расходов входят: приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, разработка проектной документации для строительства или реконструкции объектов для произведения, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, строительство, реконструкция или модернизация зданий, а также их подключение к электро-, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным. Кроме того, грантовые средства могут быть использованы для приобретения сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала, а также для иных мероприятий, способствующих развитию агропромышленного комплекса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20 июля по 19 августа 2025 года. Подать документы можно через систему «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой поддержки. Для уточнения необходимых документов, условий и получения более подробной информации рекомендуется пользоваться интерактивным сервисом «Календарь мер поддержки» на портале «МОй АПК».

Также получить консультацию и разъяснения по правилам участия можно на официальном сайте Московского областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия или по телефону кол-центра поддержки фермеров и предприятий агропромышленного комплекса — +7 (498) 602-29-19.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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