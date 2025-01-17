В Подмосковье собрали свыше 87 тыс тонн моркови за 2024 год

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году на территории региона было собрано 87,3 тыс. тонн столовой моркови, выращенной в открытом грунте, сообщает пресс-служба ведомства.

Одни из крупнейших производителей: АО «Агрофирма «Бунятино», ООО «МосАгроФуд — Д», ЗАО «Куликово», ООО «Овощная компания АЭСО», ООО «Дока — Генные Технологии».

Из-за специфической текстуры и формы после промывания на корнеплоде могут оставаться частички земли. Поэтому при обработке овоща специалисты советуют использовать овощные щетки и внимательно относиться к первичной очистке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.