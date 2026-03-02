В Подмосковье с 1 марта ввели маркировку мясной продукции

Обязательная маркировка мясной и колбасной продукции начала действовать в России с 1 марта 2026 года, в том числе в Подмосковье. Производители обязаны регистрировать товары в системе «Честный знак», чтобы повысить прозрачность рынка и контроль качества, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 марта 2026 года мясная и колбасная продукция подлежит обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Требование распространяется на широкий ассортимент товаров, включая традиционные мясные и колбасные изделия, а также продукцию для детского питания.

Покупатели могут проверить товар с помощью мобильного приложения «Честный знак». После сканирования кода на упаковке отображаются сведения о производителе, дате изготовления и сроке годности, составе, а также информация о движении продукции от предприятия до магазина и подтверждение прохождения обязательного контроля качества и безопасности.

В министерстве отметили, что Московская область занимает второе место в России по производству колбасной продукции. По итогам 2025 года объем выпуска вырос на 9,4% и достиг почти 293 тыс. тонн. Внедрение маркировки, по оценке ведомства, поможет региональным производителям укрепить доверие потребителей и усилить позиции на рынке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.