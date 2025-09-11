В Подмосковье реализуется более 1,7 тыс инвестиционных проектов

На сегодняшний день инвестиционный блок правительства Московской области курирует более 1 700 инвестпроектов различной направленности и масштаба реализации. Управление портфелем проектов обеспечивается за счет использования автоматизированной информационной системы «Инвестор». Платформа позволяет в режиме реального времени контролировать все этапы реализации инвестпроектов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестблок правительства Московской области поддерживает реализацию свыше 1700 инвестпроектов, реализуемых на территории региона. Общая сумма инвестиций в этих проектах оценивается в 3 трлн рублей. Планируется создание более 418 тысяч рабочих мест для жителей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В региональном инвестиционном портфеле преобладают проекты в сфере обрабатывающего производства. На данный момент реализуется более 1000 проектов в данной отрасли. Второе место по количеству реализуемых проектов занимает логистический сектор, включающий транспортно-логистические центры, центры обработки данных и индустриальные парки. В этой сфере реализуется свыше 300 проектов. Третью позицию занимает сектор HoReCa — гостиницы, рестораны, предприятия общественного питания, где реализуется порядка 190 проектов.

Сопровождение инвестпроектов в Московской области осуществляется специалистами инвестиционного блока правительства региона посредством АИС «Инвестор», которая позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта. Подмосковье предоставляет предприятиям поддержку на всех стадиях развития бизнеса: от выбора площадки до запуска производства.

Подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.