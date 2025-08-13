В Подмосковье расширят производство материалов для звукоизоляции и акустики

Компания «Акустик Ру» продолжает реализацию проекта по расширению производства строительных отделочных материалов для звукоизоляции и акустики. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, для реализации проекта компании был предоставлен земельный участок на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Производство компании „Акустик Ру“ расположено в подмосковном городском округе Домодедово. Здесь же компания реализует проект по расширению предприятия. В рамках реализации инвестпроекта компания ведет строительство новых производственно-складских площадей. Так, складское помещение площадью 1,5 тысяч кв.м планируется запустить уже в сентябре этого года, а производственный корпус площадью порядка 10 тысяч кв.м — до конца этого года. Второй строящийся производственный корпус площадью 3,9 тысяч кв.м будет готов в следующем году. Инвестиции в проект составляют более 430 млн рублей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Старт серийного производства запланирован на 2026 год. Реализация проекта позволит компании увеличить число рабочих мест до 200.

Компания «Акустик Ру» является производственной компанией объединения «Акустик Групп». На счету «Акустик Групп» более десятка патентов и полезных моделей на уникальные разработки в области строительной акустики и звукоизоляции. Продукция компании решает проблему шума в квартирах и домах широкого круга потребителей, так как представлена на полках розничных сетевых магазинов.

Компания располагает собственной лабораторией, которая проверяет акустические и противопожарные свойства выпускаемой продукции. Продукция применяет в квартирах и частных домах, гостиницах, школах, детских дошкольных учреждениях, музыкальных школах и консерваториях, звукозаписывающих студиях, театрах, спортивных объекта, производственных площадках, в офисах, торговых помещениях, конференц-холлах.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Подмосковье можно на инвестиционной карте Московской области. https://invest.mosreg.ru/investor/map

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.