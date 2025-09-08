В Подмосковье расширят международный хаб «Селятино»

Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Селятино», расположенный в Наро-Фоминском г. о., будет расширен. Инвестпроект по созданию второй очереди ТЛЦ реализуется АО «Славтранс-Сервис» при участии партнеров из Китая и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ТЛЦ «Селятино» является самым быстрым маршрутом для доставки продукции из Московской области в Китай. Срок доставки составляет около 10 дней. На данный момент в Наро-Фоминске реализуется проект по расширению ТЛЦ. В результате реализации через ТЛЦ «Селятино» будет проходить порядка 40% всего экспорта АПК Подмосковья. А экспорт с Китаем увеличится втрое — со 180 тыс. тонн до 550 тыс. тонн. Инвестиции в проект оцениваются в 14 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что на территории ТЛЦ «Селятино» будет создано 1,5 тыс. рабочих мест.

ТЛЦ «Селятино» является ключевым объектом международного проекта CRK Terminal (China-Russia-Kazakhstan Terminal) в России. CRK — это трехсторонний проект Подмосковья совместно с Китаем и Казахстаном по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках продвижения и углубления китайско-казахстанско-российского торгового сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.