В Подмосковье расширили перечень профессий для спецоценки условий труда в АПК и торговле

Правительство России утвердило изменения в перечень рабочих мест, подлежащих обязательной специальной оценке условий труда в агропромышленном комплексе и торговле продуктами питания. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать обновленный перечень рабочих мест, для которых обязательна специальная оценка условий труда. В него включены предприятия, занимающиеся производством скоропортящихся продуктов, таких как свежие сэндвичи и полуфабрикаты пиццы, а также заводы по розливу и упаковке натуральной минеральной воды.

Изменения затронут компании, реализующие семена растений, за исключением семян масличных культур. Кроме того, в перечень вошли организации, осуществляющие оптовую продажу кормов для сельскохозяйственных животных, а также специализированные магазины, торгующие свежими фруктами, овощами, картофелем, орехами, пищевыми маслами и жирами.

Нововведения направлены на повышение безопасности труда, выявление опасных и вредных факторов, а также принятие мер по минимизации рисков для здоровья работников. Это позволит создать более благоприятные условия труда в агропромышленном комплексе и торговле продуктами питания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.